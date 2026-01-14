Трамп показал средний палец в ответ на оскорбление на заводе Ford

Президент США отреагировал жестом на критику во время визита в Мичиган

Президент США Дональд Трамп 13 января показал средний палец в ответ на оскорбление из толпы во время визита на автомобильный завод Ford в Мичигане, сообщает газета «Известия» .

Во время посещения завода Ford Дональд Трамп столкнулся с агрессивной критикой со стороны одного из присутствующих. Неизвестный выкрикнул в адрес президента оскорбление, связанное с делом финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.

В ответ на это Трамп показал средний палец. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг пояснил, что президент дал «адекватный и недвусмысленный ответ» на провокацию.

Ранее, 19 ноября, Дональд Трамп подписал законопроект об обнародовании файлов по делу Эпштейна. По словам президента, это решение поможет раскрыть правду о связях финансиста с высокопоставленными представителями Демократической партии США.

