Трамп показал средний палец в ответ на оскорбление на заводе Ford
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп 13 января показал средний палец в ответ на оскорбление из толпы во время визита на автомобильный завод Ford в Мичигане, сообщает газета «Известия».
Во время посещения завода Ford Дональд Трамп столкнулся с агрессивной критикой со стороны одного из присутствующих. Неизвестный выкрикнул в адрес президента оскорбление, связанное с делом финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления.
В ответ на это Трамп показал средний палец. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг пояснил, что президент дал «адекватный и недвусмысленный ответ» на провокацию.
Ранее, 19 ноября, Дональд Трамп подписал законопроект об обнародовании файлов по делу Эпштейна. По словам президента, это решение поможет раскрыть правду о связях финансиста с высокопоставленными представителями Демократической партии США.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.