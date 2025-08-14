Трамп подумает о возможности сокращения войск НАТО в Европе

Прямую трансляцию выступления главы государства вел Белый дом.

«Пока такой вопрос передо мной не ставился, но я подумаю об этом позже», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста, возможно ли сокращение военного присутствия в Польше.

Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин «хотел бы увидеть сделку». При этом в сложившейся ситуации виноваты Москва, Киев и предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом.

Трамп добавил, что после окончания своего первого президентского срока видел, что начинается конфликт. Однако при нынешней американской администрации «этой войны никогда бы не случилось».

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа. Российско-американский саммит начнется в Анкоридже на Аляске в 22:30 по Москве. При этом Трамп считает, что встреча между ним и лидерами Украины и России будет важнее предстоящих переговоров с Путиным на Аляске.