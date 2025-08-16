Трамп объявил об огромном потенциале в отношениях России и США

Россия и США имеют огромный потенциал в двухсторонних отношениях, в том числе в экономической сфере, заявил американский президент Дональд Трамп. Лидер Соединенных Штатов также отметил, что хочет провести еще одну встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью республиканца Fox News, вышедшем во время переговоров на Аляске.

В пятницу, 15 августа, президенты России и США встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). В Ваишнгтоне заявляли, что Путин и Трамп обсудят урегулирование кризиса на Украине.

Тем временем Белый дом показал видео рукопожатия президентов России и США. Во время встречи Владимир Путин и Дональд Трамп улыбались, шутили и вели себя, «словно старые друзья», сообщали западные СМИ.

Белый дом назвал встречу глав России и Соединенных Штатов «исторической». Их переговоры в узком формате уже завершились спустя 2 часа 45 минут.