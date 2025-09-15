Трамп объявил о ракетном ударе по «наркотеррористам» у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении ракетного удара по группе, которую он назвал «наркотеррористами из Венесуэлы», сообщает РИА Новости .

Операция проведена Южным командованием Пентагона в международных водах после получения данных о попытке перевозки крупной партии наркотиков в США, трое человек погибли.

«Имейте в виду, если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев, мы объявляем на вас охоту!», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что в ходе операции никто из американских военных не пострадал, а удар был нанесен с целью предотвращения «отравления граждан США».

Ранее администрация Трампа неоднократно обвиняла правительство Николаса Мадуро в пособничестве наркокартелям.

Официальные власти Венесуэлы пока не прокомментировали инцидент.