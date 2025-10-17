Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с симпатией относится к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, назвав Будапешт «безопасным» местом для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«Это лидер, который нам нравится, нам нравится Виктор Орбан, это безопасная страна (для встречи с Путиным-ред.)», — сказал Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Американский лидер добавил, что венгерский премьер «проделал хорошую работу в управлении своей страной».

В пятницу в Вашингтоне проходит встреча Трампа и Зеленского. Главы государств обсуждают конфликт на Украине, мирные переговоры с РФ и поставки новых вооружений Киеву, в том числе — крылатых ракет «Томагавк». Глава Пентагона Пит Хегсет прибыл на встречу в галстуке в цветах российского триколора.

Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор и в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса. Они договорились провести на следующей неделе российско-американскую встречу на высоком уровне, а уже после нее планируется личная встреча президентов РФ и США в Будапеште.

После разговора с американским лидером Владимир Путин созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и обсудил возможный саммит России и США, который планируется провести в Будапеште.

