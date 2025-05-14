Трамп фразой про «спасение жизней» высказался о визите в Стамбул 15 мая

Трамп не исключил поездки в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп не исключил, что 15 мая посетит Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины. По словам политика, этот день у него полностью занят, однако он готов изменить планы, «чтобы спасти жизни», сообщает ТАСС .

«Это возможность закончить (конфликт — ред.). Я подумаю над этим. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете. Но я готов [изменить график], чтобы спасти жизни», — заявил американский лидер.

Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что делегация Москвы хочет обсудить технические и политические вопросы в ходе переговоров с украинской стороной в Стамбуле. По его мнению, консультации начнутся утром в четверг.

Кремль пока не раскрывал состав российской делегации, которая отправится на переговоры в Турцию.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что тоже посетит Стамбул 15 мая.