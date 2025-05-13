Зеленский заявил, что его не касается указ о запрете переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на него не распространяется действие указа о запрете на переговоры с Россией, сообщает ТАСС .

По словам Зеленского, никто кроме него не может вести переговоры, касающиеся суверенитета Украины. В этом вопросе он сослался на конституцию, заявив, что у него есть такое право.

«Я ничего себе не запрещал», — сказал президент Украины.

По поводу указа, который запрещает Киеву вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что он якобы направлен на предотвращение возможных контактов покинувших страну украинских оппозиционеров с РФ.

Указ о запрете переговоров с Россией издал сам же Зеленский в 2022 году. Между тем недавно Путин предложил Киеву провести прямые переговоры с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта. Встреча сторон намечена на 15 мая в Стамбуле.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовится к переговорам.