Песков: Россия продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает подготовку к переговорам с Украиной о мирном урегулировании конфликта, сообщает ТАСС.
«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на данный момент Кремль не планирует предоставлять более подробную информацию о предстоящей встрече между представителями России и Украины в Стамбуле.
Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что глава государства Владимир Зеленский не будет проводить переговоры в Стамбуле ни с одним из российских представителей, кроме президента РФ Владимира Путина.