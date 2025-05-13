Песков: Россия продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает подготовку к переговорам с Украиной о мирном урегулировании конфликта, сообщает ТАСС .

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что на данный момент Кремль не планирует предоставлять более подробную информацию о предстоящей встрече между представителями России и Украины в Стамбуле.

Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что глава государства Владимир Зеленский не будет проводить переговоры в Стамбуле ни с одним из российских представителей, кроме президента РФ Владимира Путина.