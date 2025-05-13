В Стамбуле Зеленский готов говорить только с Путиным и ни с кем другим

Подоляк: в Стамбуле Зеленский готов говорить только с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский не будет проводить переговоры в Стамбуле ни с одним из российских представителей, кроме президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show, сообщает «РБК-Украина» .

Таким образом Подоляк ответил на вопрос, станет ли Зеленский проводить переговоры с другими представителями России, например, помощником президента и председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским, если Путин не приедет в Стамбул.

«Нет, конечно. <…> Это не формат. <…> Тем более Мединский — не совсем понятный статус будет… Ну, вряд ли этот человек достаточен, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы», — утверждает украинский политик.

12 мая Зеленский трижды за день публично повторил, что готов к переговорам с Путиным. Он заявлял, что будет ждать российского лидера в Стамбуле 15 мая.

Ранее Владимир Путин предложил Украине вернуться к мирным переговорам без предварительных условий. Прошлые консультации о мире, прошедшие в 2022 году в Стамбуле, были прерваны по желанию украинской стороны.

