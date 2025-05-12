Зеленский трижды публично повторил, что готов к переговорам с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

«Я поддержал президента (США Дональда) Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими и иностранными журналистами ночью 11 мая предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые Киев прервал в 2022 году. Тогда переговоры проходили в Стамбуле, Путин предлагает вернуться к данному вопросу на той же территории уже на следующей неделе — 15 мая.

Украинский президент Владимир Зеленский положительно отреагировал на инициативу российского лидера, однако выставил условие. По его словам, Киев готов и может сесть за стол переговоров, но только если 12 мая Москва полностью остановит боевые действия.

При этом американский президент Дональд Трамп призвал Зеленского немедленно начинать переговоры по урегулированию затянувшегося конфликта мирным путем.