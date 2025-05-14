Названы темы прямых переговоров России и Украины в Стамбуле 15 мая

Делегация Москвы планирует обсудить вопросы политического и технического характеров в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Ушаков не стал раскрывать, поедет ли он на предстоящие консультации.

По мнению помощника главы России Владимира Путина, переговоры пройдут утром в четверг. Вопросами о месте проведения консультаций занимается генконсульство РФ и турецкие власти, добавил Ушаков.

Кремль пока не раскрывал состав российской делегации, которая отправится в Стамбул. Вместе с тем власти подчеркивали, что представители России обязательно приедут на переговоры с Украиной 15 мая.

В четверг в Стамбул также должен прилететь украинский президент Владимир Зеленский. Накануне, 13 мая, он заявил, что указ о запрете переговоров с Россией на него не распространяется, хотя он лично вводил в действие это решение.