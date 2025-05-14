Кремль не стал раскрывать состав российской делегации в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать имена российских переговорщиков, которые полетят в Стамбул на встречу с украинской стороной, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля отметил, что состав российской делегации будет обнародован, когда президент РФ Владимир Путин даст такие указания. Пока что их не поступало.

При этом Песков еще раз подчеркнул то, что российские переговорщики обязательно прилетят в Стамбул. Они будут ждать украинскую сторону 15 мая, чтобы провести переговоры по урегулированию кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ночные заявления Путина, сделанные 11 мая, сохраняют свою актуальность.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его не касается указ о запрете переговоров с Россией. Он также собирается прилететь в Стамбул в четверг.