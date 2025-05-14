Песков: все, что сказал Путин в ночь на 11 мая, актуально
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все сказанное президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая сохраняет свою актуальность, пишут «Известия».
Также он отметил, что на сегодняшний день вся система стратегической стабильности и безопасности на европейской территории находится в плачевном состоянии. А распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности и стабильности континенту.
Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Турции 15 мая. А решение он оставил за Украиной и их кураторами.
Также глава государства в ночном обращении отметил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, Киев их саботировал.