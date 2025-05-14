Песков: все, что сказал Путин в ночь на 11 мая, актуально

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все сказанное президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая сохраняет свою актуальность, пишут «Известия» .

Также он отметил, что на сегодняшний день вся система стратегической стабильности и безопасности на европейской территории находится в плачевном состоянии. А распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности и стабильности континенту.

Ранее Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Турции 15 мая. А решение он оставил за Украиной и их кураторами.

Также глава государства в ночном обращении отметил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, Киев их саботировал.