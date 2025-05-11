Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, Киев их саботировал, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, заявил Путин.

Однако, киевские власти предприняли масштабные атаки по территории России уже 5 и 6 мая, несмотря на договоренности о перемирии.

«Были предприняты попытки проникнуть на территорию Курской и Белгородской области, они отбиты». — подчеркнул Путин. Он добавил, что противник понес большие потери.

Киев пытался запугивать европейских лидеров, которые приехали в Москву на празднование Дня Победы, подчеркнул глава российского государства.