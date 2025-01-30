Тихая паника: в Финляндии из-за приказа Путина пожалели о вступлении в НАТО
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В Финляндии жители паникуют из-за приказа президента России Владимира Путина об увеличении численности служащих Ленинградского военного округа: вступившая в НАТО страна оказалась под угрозой столкновения с РФ, сообщает «Царьград».
«Господи, и зачем мы только вступили в НАТО! У нас же шесть миллионов русских прямо под боком, на границе», — написал пользователь Сети Kari K.
Другой житель страны написал, что, будучи нейтральной страной, Финляндия находилась в большей безопасности.
Кроме того, теперь государство вынуждено увеличивать финансирование на оборону, это может снизить уровень жизни. Еще одна проблема — необходимость поддерживать Украину: это изначально не входило в планы страны.
Ранее Москва предупредила Хельсинки о подрыве безопасности из-за вступления в НАТО. Россия теперь рассматривает страну как военную угрозу и может начать принимать ответные меры для обеспечения безопасности.