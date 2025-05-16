The New York Times: РФ одержала тактическую победу в переговорах с Украиной

Журналисты американской газеты The New York Times, как и представители всех СМИ мира, внимательно следили за ходом возобновившихся переговоров между Россией и Украиной. По итогу первого раунда переговоров в издании вышла публикация с утверждением, что Россия одержала тактическую победу в состоявшемся в Стамбуле контакте между сторонами, пишет ТАСС .

По мнению авторов публикации, Россия одержала тактическую победу в возобновившихся переговорах, так как они состоялись без соблюдения предварительных условий, которые неоднократно выдвигала Украина. Речь идет о полном прекращении боевых действий до старта переговоров, на котором настаивал украинский президент Владимир Зеленский. Однако некоторые западные партнеры Украины, в том числе США, убедили лидера Украины усадить свою делегацию за стол переговоров без предварительных условий.

Инициатором о возобновлении мирных переговоров, которые Киев прервал весной 2022 года, выступил президент России Владимир Путин. 11 мая в обращении к СМИ он предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле и предложил дату для их проведения — 15 мая.

Зеленский положительно отреагировал на инициативу Путина, однако выдвинул условие — Киев сядет за стол переговоров только при полном прекращении огня с 12 мая. Но боевые действия в итоге не остановились. Потом Зеленский настаивал на личной встрече с Путиным и несколько раз повторил, что ждет российского лидера в Стамбуле, но и этого не произошло. В итоге Зеленскому ничего не оставалось, как согласовать состав переговорной делегации. С этим процессом он тянул весь день 15 мая, но поздно вечером озвучил имена переговорщиков.

Первая встреча в возобновившихся переговорах между Россией и Украиной состоялась 16 мая в Стамбуле. Общение сторон шло на русском языке, несмотря на присутствие переводчика. Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский по итогу переговоров заявил, что удовлетворен результатом.