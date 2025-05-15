Зеленский о готовности к переговорам с Путиным в Стамбуле: я тут

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему остается готовым к личной встрече и прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Свое намерение он подтвердил фактическим нахождением в Турции, заявив: «Я тут». Момент попал на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

«Мы готовы к прямым переговорам. Я тут», — сказал Зеленский, обращаясь к Путину.

Также украинский лидер подчеркнул, что если Москва не покажет реальной серьезной готовности к завершению конфликта между Россией и Украиной, то он потребует от Евросоюза и США ужесточить санкции в отношении РФ.

По мнению Зеленского, первым шагом к установлению мира является безусловное прекращение огня.

Ранее сообщалось, что российский лидер не планирует в ближайшее время посещать Турцию. Путин определил задачи и переговорную позицию страны, которую делегация РФ представит во время встречи с представителями Киева.

Руководитель делегации РФ, помощник президента России Владимир Зеленский, что Москва готова обсуждать в том числе компромиссы в вопросе установления мира.