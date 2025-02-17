США в рамках соглашения с Украиной по полезным ископаемым предложили условия хуже, чем репарации, которые должна была выплатить Германия по итогам Первой мировой войны, и санкции, наложенные на Берлин и Токио после Второй мировой, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Согласно проекту соглашения Киева и Вашингтона, США будут забирать 50% от доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов. Кроме того, к США будет отходить половина стоимости всех новых выданных Украиной третьим сторонам лицензий.

Как пишет издание, в случае принятия этого проекта, требования американской администрации составят большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору. Автор статьи называет условия «равнозначными экономической колонизации Украины США на правовой основе».

Ранее американская газета The New York Times (NYT) спрогнозировала один из вариантов исхода конфликта на Украине и предрекла, что Киеву придется идти на уступки при сделке с Москвой.

В материале газеты говорится, что у Украины практически нет возможности «обратить вспять» достижения России на фронте. В связи с этим Киеву придется идти на болезненные уступки при любой сделке. А Россия, как считает NYT, будет вести «жесткий торг».

По данным СМИ, двусторонние российско-американские переговоры запланированы на 18 февраля.

Российско-американские переговоры, запланированные в столице Саудовской Аравии, находятся под пристальным вниманием главы Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Учитывая статус обеих держав как ключевых участников Совета Безопасности ООН, их взаимодействие признано необходимым элементом международных отношений.