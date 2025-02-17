NYT: Украине придется идти на уступки при сделке с РФ

Американская газета The New York Times (NYT) спрогнозировала один из вариантов исхода конфликта на Украине и предрекла, что Киеву придется идти на уступки при сделке с Москвой, сообщает РИА Новости .

В материале газеты говорится, что у Украины практически нет возможности «обратить вспять» достижения России на фронте. В связи с этим Киеву придется идти на болезненные уступки при любой сделке. А Россия, как считает NYT, будет вести «жесткий торг».

Возможным итогом мирных переговоров станет заморозка линии соприкосновения. Между тем освобожденные Россией территории останутся под ее контролем. Другие территориальные споры, как считают журналисты, будут решаться в течение дипломатическим путем около 10-15 лет.

При этом Украине оставят возможность вступить в ЕС при условии, что она откажется от членства в НАТО. Также в NYT указывают на то, что на линии соприкосновения могут разместить до 7,5 тысячи миротворцев из стран, одобренных Киевом и Москвой. В отношении стороны, которая возобновит боевые действия, введут санкции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на Западе ведут разговоры о том, чтобы разместить на Украине миротворцев. Однако, по его словам, предметных обсуждений нет.