Встреча Путина и Трампа может состояться в конце следующей недели

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться лично в конце следующей недели. Это подтвердил источник ТАСС .

Ранее в Кремле заявили, что следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа. Однако точная дата не называлась.

Сейчас РФ и США ведут подготовку к переговорам. О том, где именно встретятся Путин и Трамп, пока что ничего неизвестно.

Однако президент РФ ранее называл ОАЭ одним из подходящих для проведения переговоров мест.