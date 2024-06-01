Сын Трампа в шутку назвал Зеленского божеством для демократов

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Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в интервью журналисту Такеру Карлсону в шутку заявил, что демократы считают Владимира Зеленского верховным жрецом Украины, пишет РЕН ТВ .

«Грета Тунберг (экоактивист - ред.) для них — верховная жрица изменения климата, Энтони Фаучи (американский ученый-медик - ред.) — ну, знаете, повелитель науки. А Владимир Зеленский (президент Украины - ред.) — верховный жрец Украины», — заявил Трамп-младший, рассмеявшись.

Сын бывшего американского президента заявил, что пока что не видел ни одного республиканца, который считал бы «поклонение» Зеленскому важным вопросом в своей жизни.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США разрешили Киеву использовать свои ракеты GMLRS, HIMARS и артиллерию против России на поле боя.

Позднее американский президент Джо Байден ограничил географию, где Киев может применять их оружия, чтобы избежать прямого конфликта между Вашингтоном и Москвой.