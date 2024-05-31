WSJ: Байден ограничил применение оружия против РФ во избежание прямого конфликта

По информации издания The Wall Street Journal, президент США Джо Байден географически ограничил применение американского оружия против России. Так он пытается избежать прямого столкновения Вашингтона и Москвы, сообщает ТАСС .

США разрешили Украине использовать ракеты GMLRS, HIMARS и артиллерию по командным пунктам и складам оружия на территории России, однако исключительно по тем объектам, которые задействованы в наступлении на харьковском направлении.

При этом использование ракет ATACMS с дальностью применения до 300 км Киеву запретили. Согласно материалам, такой узкий географический охват означает, что Байден опасается прямого столкновения США и России.

После соответствующего разрешения американского лидера президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian назвал переговоры с Россией нереалистичными. Он заявил, что мирное соглашение с Москвой «было бы ловушкой для Киева».