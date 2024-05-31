Зеленский отверг переговоры с РФ после разрешения США бить по российской территории

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The Guardian: Зеленский снова назвал переговоры с РФ нереалистичными

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что считает переговоры с Россией нереалистичными. В пятницу в американской прессе заявляли, что США разрешили Украине атаковать российские объекты с использованием своего оружия, сообщает NEWS.ru .

Как заявляется в статье, Зеленский считает, что мирное соглашение с Москвой «было бы ловушкой для Киева». Кроме того, сейчас российско-украинские переговоры нереалистичны, полагает политик.

Ранее американская газета The New York Times писала, что министр обороны США Ллойд Остин разрешил Украине бить американскими вооружениями по военным объектам в России.

В Вашингтоне заявляли, что ждут «первых контратак» с применением оружия производства США уже «в течение нескольких часов или дней».