Зеленский отверг переговоры с РФ после разрешения США бить по российской территории
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что считает переговоры с Россией нереалистичными. В пятницу в американской прессе заявляли, что США разрешили Украине атаковать российские объекты с использованием своего оружия, сообщает NEWS.ru.
Как заявляется в статье, Зеленский считает, что мирное соглашение с Москвой «было бы ловушкой для Киева». Кроме того, сейчас российско-украинские переговоры нереалистичны, полагает политик.
Ранее американская газета The New York Times писала, что министр обороны США Ллойд Остин разрешил Украине бить американскими вооружениями по военным объектам в России.
В Вашингтоне заявляли, что ждут «первых контратак» с применением оружия производства США уже «в течение нескольких часов или дней».