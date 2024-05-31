В США заявили об атаках американским оружием по России в ближайшие часы или дни

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NYT: первые атаки по РФ оружием США могут начаться в ближайшие часы или дни

Украина может начать атаки американским оружием по российской территории уже в ближайшие часы или дни, сообщает Lenta.ru .

Как пишет газета The New York Times (NYT), министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин разрешил Киеву применять американское оружие для ударов по военным целям на территории РФ.

«Официальные лица США теперь заявляют, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся в течение нескольких часов или дней», — говорится в публикации.

Ранее издание Politico сообщало, что президент США Джо Байден тайно согласовал удары американскими боеприпасами по российским регионам у границы с Харьковской областью Украины. Позднее Пентагон официально подтвердил разрешение Байдена украинским силам открыть огонь по России оружием США.