Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о намерении стать президентом США

Автор серии «Симпсонов» о Трампе намерен участвовать в выборах 2028 года в США

Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2028 году. Ранее он участвовал в создании серии, где упоминалось президентство Дональда Трампа, сообщает «Царьград» .

Дэн Грини, один из сценаристов мультсериала «Симпсоны», объявил о старте собственной президентской кампании. О намерении участвовать в выборах 2028 года он рассказал в соцсетях, опубликовав видеоролик с анонсом.

В ролике Грини сначала появился в парике, с накладной бородой и в длинном халате, заявив о приближении «Судного дня». Затем он представился кандидатом в президенты.

«Я всего лишь самопровозглашенный пророк, который учился в юридической школе, окончил ее и сдал экзамен на адвоката», — отметил он.

После этого сценарист снял костюм и заявил: «К черту все, я могу быть политиком».

Грини называет себя «прогрессивным республиканцем» и выдвинул лозунг: «Моя платформа: Америка для всех. Давайте это сделаем».

Широкую известность Грини получил как один из авторов эпизода «Барт в будущем» 2000 года, где Лиза Симпсон упоминала бюджетный кризис, «унаследованный от президента Трампа». После избрания Дональда Трампа этот эпизод стали называть одним из «сбывшихся предсказаний» сериала.

