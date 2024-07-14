Сценарий как под копирку: переживший покушение Фицо высказался о нападении на Трампа
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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который недавно пережил покушение, заявил, что политические оппоненты подстрекают общество, «пока кто-то не берется за оружие», сообщает радио Sputnik.
«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», — сказал глава словацкого правительства.
Фицо выразил мнение, что после покушения «последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения».
Накануне во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании на политика было совершено покушение. В результате стрельбы погиб 1 человек, экс-президент США был ранен в ухо. Агенты Секретной службы застрелили нападавшего.
В Сети был обнаружен видеоролик с 20-летним стрелком Томасом Мэтью Круком, который заявил, что ненавидит Трампа и республиканцев.