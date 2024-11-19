Страны Европы обвинили Россию в атаках на архитектуру безопасности

Министры иностранных дел шести государств ЕС обвинили РФ в якобы активизации гибридных атак в странах НАТО и Европы, сообщает ТАСС .

Как пишет Reuters, совместное заявление на эту тему выпустили главы МИД Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции.

Они подчеркнули, что якобы российские атаки направлены против архитектуры безопасности ЕС. По мнению дипломатов, атака достигла беспрецедентных масштабов и очень разнообразна, что создает угрозы для безопасности.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе нужно подготовиться к отправке своих войск на Украину. Это следует сделать, чтобы поддержать любое мирное соглашение в украинском конфликте после возвращения на пост президента США Дональда Трампа.