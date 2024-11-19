Эстония предложила отправить европейские армии на Украину из-за Трампа

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Financial Times выразил мнение, что Европе нужно быть готовой к отправке своих войск на Украину, чтобы поддержать «любое мирное соглашение» между Москвой и Киевом после возвращения избранного президента США Дональда Трампа. Вместе с тем политик считает, что лучшая гарантия безопасности для украинцев — членство в НАТО.

По словам Цахкны, если США выступят против вступления Киева в Североатлантический альянс, то Европе следует перебросить части своих армий на Украину. Это нужно, чтобы «сдержать дальнейшую российскую агрессию», утверждает глава эстонской дипломатии.

«Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, это значит, что будет справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме [гарантии] в смысле сапог на земле», — цитирует издание Цахкну.

Эстонский министр также заявил, что не верит в то, что Дональд Трамп откажется от НАТО, потому что такой шаг противоречил бы экономическим и политическим интересам Вашингтона. Однако, по словам Цахкны, европейским странам придется доказать американцам, что они готовы тратить больше денег на собственную оборону.