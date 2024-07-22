Сторонники партии «Единая Россия» примут участие в выборах депутатов при помощи ДЭГ

Согласно решению Мособлизбиркома, форма дистанционного электронного голосования будет применяться в каждом городском округе, где этой осенью пройдут муниципальные выборы, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Отдать свои голоса за кандидатов, по-прежнему можно будет и очно, придя на избирательный участок.

По словам первого заместителя секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына, партия в регионе накопила большой опыт работы с этим механизмом.

«ДЭГ применяется в регионе не первый раз, в прошлом году он был задействован на выборах Губернатора, в марте этого года, наряду с классической формой голосования — на участке, избиратели электронно могли проголосовать на выборах президента. К слову, в обоих случаях победу одержали кандидаты поддержанные „Единой Россией“, — напомнил Перепелицын.

Он также рассказал, что в мае этого года партия провела процедуру предварительного голосования, которое уже несколько лет подряд проводится в электронном формате.

«Предварительное голосование для нас — это не только, собственно, сам отбор кандидатов. Это еще и тренировка нашего мобилизационного ресурса перед предстоящими выборами. В прошедшем предварительном голосовании, которое мы проводили полностью в электронном формате, приняло участие порядка 200 тысяч избирателей. Эти люди составят основу тех, кого партия рассчитывает привести на выборы посредством ДЭГ», — добавил Перепелицын.

Для того, чтобы принять участие в выборах через ДЭГ, необходимо заполнить соответствующее заявление на сайте Vibory.gov.ru, используя учетную запись от портала Госуслуги. Сделать это можно по 2 сентября. Само голосование станет доступно в период с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

В Единый день голосования в сентябре основные выборы пройдут в 25 городских округах Московской области.

Кроме этого, в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске пройдут довыборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.