Стало известно, о чем Елизавета II шутила за 2 дня до своей смерти

Королева Великобритании Елизавета II шутила про свои похороны за 2 дня до смерти

Издание The Times со ссылкой на книгу Out политического комментатора Тима Шипмана рассказало, что королева Великобритании Елизавета II в шутливом тоне высказалась о своих похоронах всего за два дня до кончины в 2022 году, а также упомянула об отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона, сообщает газета «Известия» .

Шипман отметил, что на ужине с близкими королева пошутила о том, что, по крайней мере, избавила себя от необходимости доверить организацию своих похорон «идиоту» Джонсону.

Автор книги описал, что Елизавета II воспринимала Джонсона как «комическую фигуру», и Букингемский дворец был недоволен его решением приостановить работу парламента в 2019 году.

Тем не менее издание The Daily Telegraph выразило сомнения в достоверности этих слов, напомнив, что королева знала о традициях организации похорон, согласно которым этим занимается граф-маршал, а не премьер-министр.