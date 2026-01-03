Стало известно, когда Белый дом прокомментирует атаку на Венесуэлу

сегодня в 12:14

WSJ: США прокомментируют атаку на Венесуэлу после отзыва ВВС из страны

Администрация США планирует официальное сообщение по ситуации в Венесуэле после того, как их военные самолеты покинут воздушное пространство этой южноамериканской страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

По данным WSJ, источник в американском правительстве подтвердил факт проведения «военной операции» в Венесуэле, но воздержался от раскрытия деталей касательно целей, преследуемых США.

Американские военные также отказались комментировать атаку, сославшись на то, что соответствующую информацию предоставит Белый дом.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле прекратились взрывы, однако американская воздушная техника все еще находится над территорией страны и патрулирует ее.

