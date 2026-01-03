В Каракасе прекратились взрывы после атаки США

Американские военные самолеты продолжают патрулировать небо над столицей Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По данным газеты, взрывы в Каракасе на данный момент полностью прекратились. Ситуация в городе начала постепенно стабилизироваться после серии инцидентов.

Тем не менее, авиация США не покидает воздушное пространство региона. Военные борта остаются на дежурстве в зоне венесуэльской столицы.

Источники издания подтверждают присутствие американских самолетов над Каракасом.

Ранее американские военные отказались комментировать, почему наносят удары по Венесуэле, перенаправив журналистов за соответствующей информацией в Белый дом. Президент Николас Мадуро подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения, после чего появилась информация о его исчезновении. На момент публикации заметки никто не знает, где находится Мадуро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.