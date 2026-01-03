SHOT: президент Венесуэлы Николас Мадуро без вести пропал после ударов США
Фото - © РИА Новости
После американских атак местонахождение венесуэльского лидера Николаса Мадуро неизвестно. По сообщениям местных информационных агентств, некоторые высокопоставленные члены его правительства могли погибнуть, сообщает SHOT.
Глава Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по зданию венесуэльского парламента. Текущая информация о местонахождении президента Венесуэлы отсутствует. В то же время, согласно информации от местных СМИ, часть его ближайшего окружения находится в безопасности.
Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес находился на авиабазе Тиуна в момент ее атаки американскими силами. Также американские военные атаковали его дом. Данных о состоянии министра в настоящий момент не поступало.
Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры бронетехники, которая двигалась в сторону резиденции Мадуро после начала атаки ВВС США. Также известно, что до исчезновения президент успел подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения.
