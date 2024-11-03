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Адвокат Найем: Киев подпишет капитуляцию, если не мобилизует 160 тысяч человек

Адвокат и ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) Маси Найем заявил, что Украина подпишет капитуляцию, если за 2 месяца не мобилизует и не отправит на фронт 160 тыс. человек, сообщает RT .

«Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — сказал Найем в интервью украинскому изданию «СТРАНА.ua».

Ветеран ВСУ добавил, что на сегодняшний день на линии боевого соприкосновения находятся «совершенно выгоревшие» украинские солдаты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране мобилизации и военного положения до 7 февраля следующего года.