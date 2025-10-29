США разрабатывают альтернативные санкциям меры воздействия на Россию

Как заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Блумберг, в Брюсселе прошла его встреча с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которой обсуждался широкий спектр мер, доступных американскому руководству.

«У президента Трампа все карты на руках. Санкции против российской нефти — лишь одна из них. Их гораздо больше», — подчеркнул дипломат.

Уитакер отметил, что Вашингтон готов задействовать дополнительные инструменты политического и экономического давления по мере необходимости, хотя конкретные детали обсуждаемых мер не раскрываются.

Ранее сообщалось о намерении США продать оружие Европе для дальнейшей передачи Украине.