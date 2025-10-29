США разрабатывают альтернативные санкциям меры воздействия на Россию
Администрация президента США Дональда Трампа активно изучает альтернативные санкциям варианты воздействия на Россию, сообщает РИА Новости.
Как заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Блумберг, в Брюсселе прошла его встреча с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, в ходе которой обсуждался широкий спектр мер, доступных американскому руководству.
«У президента Трампа все карты на руках. Санкции против российской нефти — лишь одна из них. Их гораздо больше», — подчеркнул дипломат.
Уитакер отметил, что Вашингтон готов задействовать дополнительные инструменты политического и экономического давления по мере необходимости, хотя конкретные детали обсуждаемых мер не раскрываются.
Ранее сообщалось о намерении США продать оружие Европе для дальнейшей передачи Украине.