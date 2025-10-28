США готовят масштабные поставки вооружений Украине через европейских посредников

сегодня в 23:25

Представитель США при НАТО: Украина получит оружие на 2 миллиарда долларов

Администрация США рассматривает возможность организации крупных поставок вооружений для Украины через европейских партнеров в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости .

Как заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер, общий объем предполагаемых поставок может достичь 2 миллиардов долларов.

В ходе встречи с главой ЦРУ обсуждались альтернативные санкциям варианты воздействия на Россию, хотя конкретные детали не раскрываются.

Отдельное внимание уделяется вопросу передачи Украине дальнобойных ракет «Томагавк» — администрация президента США Дональда Трампа продолжает изучение возможности либо прямых поставок, либо опосредованной передачи через третьи страны.