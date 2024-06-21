США и Южная Корея против РФ и КНДР: эксперт рассказал о политической ситуации

Можно ожидать более активного военного сотрудничества Южной Кореи с Штатами и в рамках более широкого треугольника США — Южная Корея — Япония, сообщил РИАМО исследователь центра комплексных европейских и международных исследований Евгений Смагин.

Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев был вызван в МИД Кореи. Первый замглавы МИД страны Ким Хон Гюн представил позицию Кореи в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в КНДР и подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Посол в ответ заявил о том, что попытки шантажа и угроз России неприемлемы.

«Можно ожидать более активного военного сотрудничества Южной Кореи с Штатами и в рамках более широкого треугольника США — Южная Корея — Япония, хотя подобная тенденция наблюдается в последние годы, так что новости из КНДР просто могут ее ускорить», — сказал Смагин.

Он добавил, что возможно будет больше провокационных морских учений вблизи Корейского полуострова. США могут увеличить объемы военного контингента на территории Южной Кореи, однако опять же пока слишком рано говорить о резких изменениях.

«Должна произойти какая-то крупная провокация, но все стороны понимают, что она создаст риски глобального конфликта. В этом плане договор России и КНДР идет на пользу стабильности, ибо еще сильнее связывает ведущие державы, создавая слишком серьезные последствия для любой агрессии на полуострове», — разъяснил эксперт.

Смагин уточнил, что Китай пока займет позицию наблюдателя. КНДР почти полностью экономически зависит от Китая, однако нельзя сказать, что для КНР Северная Корея — это какой-то очень полезный ресурс.

«Пока Китай заинтересован в сохранении стабильности в регионе, которая позволит самой КНР продолжать развиваться. Поэтому сближение России и КНДР они приветствуют. Однако надо понимать, что у РФ и КНР все-таки разные интересы в Северной Корее, поэтому говорить о треугольнике Россия — Китай — КНДР, как это делают некоторые эксперты, все-таки надо очень осторожно», — резюмировал специалист.