США будут требовать от Ирана вывезти все ядерные материалы

США намерены потребовать от Ирана вывезти все ядерные материалы из страны, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

По данным СМИ, США заранее согласовывали с Израилем двухнедельное прекращение огня с Ираном. Американская сторона заверила, что на будущих переговорах будет руководствоваться общими целями США и Израиля.

Среди них — требование к Тегерану вывезти все ядерные материалы, завершить обогащение урана, а также устранить угрозу баллистических ракет.

Ранее США согласились на двухнедельное перемирие с Ираном. Израиль поддержал решение. В это время будут проходить переговоры между странами. Первый раунд состоится в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

