События развиваются стремительно: в ЕС хотят создать банк перевооружения Европы

По информации газеты The Financial Times, в Евросоюзе идет обсуждение создания банка перевооружения Европы, а также фонда финансирования обороны с участием Великобритании. События развиваются стремительно, сообщает ТАСС .

Обсуждаемый европейскими странами банк должен быть создан по примеру Европейского банка реконструкции и развития. Организация могла бы предоставлять кредиты на вооружение не только частникам, но и правительствам. Это предложение уже поддержала Польша.

Общий фонд может быть создан с участием Евросоюза и Великобритании. С административной точки зрения организовать фонд проще и быстрее, чем банк. Все дело в его ограниченном масштабе.

Исследование Института мировой экономики Киля и компании Bruegel показало, что Евросоюзу придется мобилизовать 300 тыс. военных, чтобы обеспечить собственную безопасность без участия США. Также ЕС потребуется закупить 1,4 тыс. танков и 2 тыс. БТРов.