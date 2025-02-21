ЕС нужно мобилизовать 300 тыс военных для обеспечения своей безопасности без США
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Исследование Института мировой экономики Киля и компании Bruegel показало, что Евросоюзу придется мобилизовать 300 тыс. военных, чтобы обеспечить собственную безопасность без участия США, сообщает РИА Новости.
Аналитики считают, что Европе потребуется дополнительно создать 50 бригад, если США откажется от поддержки в вопросах обороны. Также Евросоюзу потребуется закупить 1,4 тыс. танков и 2 тыс. БТРов.
Более того, ежегодно Европе понадобится выпускать 2 тыс. беспилотников с большим радиусом действия. В итоге затраты ЕС на оборону в год составят 250 млрд евро — 3,5–4% ВВП. Оборонные расходы Германии, например, должны будут увеличиться с 80 млрд до 140 млрд евро в год.
Ранее депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Зелль высказал мнение, что Евросоюз тратит слишком много ресурсов на украинский конфликт, который в долгосрочной перспективе эта страна не сможет выдержать самостоятельно из-за отсутствия такой возможности.