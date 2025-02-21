ЕС нужно мобилизовать 300 тыс военных для обеспечения своей безопасности без США

Исследование Института мировой экономики Киля и компании Bruegel показало, что Евросоюзу придется мобилизовать 300 тыс. военных, чтобы обеспечить собственную безопасность без участия США, сообщает РИА Новости .

Аналитики считают, что Европе потребуется дополнительно создать 50 бригад, если США откажется от поддержки в вопросах обороны. Также Евросоюзу потребуется закупить 1,4 тыс. танков и 2 тыс. БТРов.

Более того, ежегодно Европе понадобится выпускать 2 тыс. беспилотников с большим радиусом действия. В итоге затраты ЕС на оборону в год составят 250 млрд евро — 3,5–4% ВВП. Оборонные расходы Германии, например, должны будут увеличиться с 80 млрд до 140 млрд евро в год.

Ранее депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Зелль высказал мнение, что Евросоюз тратит слишком много ресурсов на украинский конфликт, который в долгосрочной перспективе эта страна не сможет выдержать самостоятельно из-за отсутствия такой возможности.