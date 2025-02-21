Евродепутат Зелль считает, что ЕС тратит слишком много ресурсов на Украину

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Зелль высказал мнение о том, что Евросоюз тратит слишком много ресурсов на украинский конфликт, который в долгосрочной перспективе эта страна не сможет выдержать самостоятельно из-за отсутствия такой возможности, пишет ТАСС .

«С самого начала войны мы говорили, что невозможно выиграть войну против такой ядерной державы, как Россия», — заявил евродепутат.

Зелль отметил, что с самого начала российско-украинского конфликта АдГ просили дипломатического предложения, дипломатической инициативы со стороны ЕС, но в итоге этого не случилось. По мнению депутата, ЕС тратит большое количество ресурсов на Украину и продолжаться так вечно не может — финансирование Киева влияет на экономику стран, которые помогают Украине. В качестве примера Зелль привел Германию, где экономика начала слабеть и в конечном итоге может оказаться разрушенной.

Евродепутат также ответил на вопрос, должна ли Украина отказаться от части территорий, чтобы урегулировать конфликт. Он считает, что у Киева все равно не получится вернуть их под свой контроль.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ограничил депутатов Европарламента трехнедельным сроком, в течение которого они должны согласовать капитуляцию Киева.