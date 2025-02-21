Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС 3 недели на согласование капитуляции Украины

Депутат Европарламента (ЕП) Мика Аалтола заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал Европе три недели, чтобы она согласовала капитуляцию Украины, сообщает РИА Новости .

Депутат ЕП написал об этом в соцсети X. По его словам, если ЕС не выполнит требования Трампа, то Соединенные Штаты покинут Европу.

Аалтола также утверждает, что Вашингтон уделяет особое внимание проблемам безопасности РФ.

Депутат ЕП добавил, что у ЕС есть «три недели, чтобы повзрослеть».

Ранее США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийской резолюции ООН. В организации приняли уже 6 документов, ранее каждый из них подписывал и экс-президент США Джо Байден.