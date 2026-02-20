Снова в Женеве: когда состоятся следующие переговоры по Украине

Следующие переговоры по Украине могут состояться на следующей неделе

Следующий раунд переговоров по украинскому конфликту может пройти на следующей неделе в швейцарской Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переговоры (по Украине — ред.) могут возобновиться уже на следующей неделе. Снова в Женеве», — рассказал источник.

Переговоры между делегациями России, США и Украины проходили в Швейцарии 17 и 18 февраля. В первый день встреча шла 4,5 часа.

Ранее политолог Михаил Варшав заявил, что переговоры РФ, Украины и США 18 февраля закончились без концептуальных договоренностей. Но реальный прорыв может произойти только после осознания в Киеве неизбежности мира.

