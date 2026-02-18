сегодня в 09:28

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве возобновятся в 11:00 мск

Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины возобновятся в первой половине дня 18 февраля, сообщает ТАСС .

Встреча, касающаяся украинского урегулирования, будет продолжена в Женеве в 9:00 по местному времени (11:00 мск).

«В 09:00 по Женеве», — заявил источник информагентства.

В первый день трехсторонних переговоров, 17 февраля, встреча делегаций продлилась 4,5 часа. Она прошла на русском и английском языках в закрытом для СМИ режиме.

