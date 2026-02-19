сегодня в 19:40

Эксперт Варшав объяснил, что прогресс по Украине возможен

Переговоры России, Украины и США 18 февраля в Женеве завершились без концептуальных договоренностей. Политолог, член клуба «Дигория» Михаил Варшав заявил, что реальный прорыв возможен лишь после осознания в Киеве неизбежности мира, сообщает «ФедералПресс» .

Двухдневные консультации продолжались 18 февраля: в первый день стороны общались шесть часов, во второй — около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал встречи «тяжелыми, но деловыми». Владимир Зеленский сообщил, что участники «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Политолог Михаил Варшав отметил, что третий раунд переговоров фиксирует позиции сторон, однако концептуального согласия пока нет.

«Переговоры в Женеве Мединский назвал «тяжелыми, но деловыми». Это точная оценка процесса», — пояснил эксперт.

По его мнению, украинскому руководству мир невыгоден, поскольку военные действия позволяют отсрочить выборы, объяснять экономический кризис, сохранять западное финансирование и сдерживать протесты.

Варшав напомнил, что в 2022 году в Стамбуле обсуждались условия без территориальных потерь для Украины, однако отказ привел к ужесточению требований.

«Цена затягивания конфликта для Украины объективно выросла», — подытожил эксперт, добавив, что прорыв возможен, когда в Киеве признают неизбежность мира.

