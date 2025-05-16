Слуцкий раскрыл возможную тему второго раунда переговоров с Украиной

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно выдвигал предварительное условие перед началом возобновления мирного переговорного процесса о том, что в текущем конфликте нужно полностью остановить огонь. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предположил, что именно механике прекращения огня может быть посвящен второй раунд переговоров, сообщает ТАСС .

«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон. Не будем предвосхищать, <…> придет ли ситуация или процесс к общему знаменателю», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Соловьев Live».

По мнению Слуцкого, вероятность того, что именно вопрос прекращения огня будет обсуждаться на второй встрече российской и украинской делегаций, довольно высокая.

16 мая в Стамбуле представители России и Украины возобновили мирные переговоры, которые Киев прервал весной 2022 года. Стороны общались почти два часа. За это время члены делегаций пришли к мнению, что переговорный процесс следует продолжать.

В ближайшее время страны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000».