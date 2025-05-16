Слуцкий раскрыл возможную тему второго раунда переговоров с Украиной
Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно выдвигал предварительное условие перед началом возобновления мирного переговорного процесса о том, что в текущем конфликте нужно полностью остановить огонь. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предположил, что именно механике прекращения огня может быть посвящен второй раунд переговоров, сообщает ТАСС.
«Будущий раунд, смею предположить, будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон. Не будем предвосхищать, <…> придет ли ситуация или процесс к общему знаменателю», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Соловьев Live».
По мнению Слуцкого, вероятность того, что именно вопрос прекращения огня будет обсуждаться на второй встрече российской и украинской делегаций, довольно высокая.
16 мая в Стамбуле представители России и Украины возобновили мирные переговоры, которые Киев прервал весной 2022 года. Стороны общались почти два часа. За это время члены делегаций пришли к мнению, что переговорный процесс следует продолжать.
В ближайшее время страны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000».