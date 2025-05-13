Слуцкий подтвердил, что российские переговорщики будут в Стамбуле 15 мая

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил, что 15 мая российская группа по урегулированию украинского конфликта прибудет в Стамбул, сообщает «Интерфакс» .

«Послезавтра, в четверг, 15 мая, в Стамбуле и вне зависимости от позиции Киева наши переговорщики должны быть там и будут», — заявил Слуцкий.

По его словам, сегодня самая важная задача — сплотиться вокруг конструкции, предложенной президентом России Владимиром Путиным. Привести к миру могут только переговоры без предварительных условий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтверждал, что российская сторона готовится к переговорам. При этом состав делегации будет официально объявлен, когда глава государства сочтет это нужным.

Украинский лидер Владимир Зеленский 12 мая три раза публично повторил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он поставил ультиматум — в Стамбуле глава киевского режима будет общаться исключительно с российским лидером.