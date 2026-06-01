Слушать гада — себя не уважать: в ГД ответили на слова Зеленского о мобилизации

Ранее президент Украины заявил, что российские власти якобы планируют дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч военнослужащих, чтобы увеличить численность войск.

«Слушать этого гада (Зеленского — ред.) — себя не уважать», — прокомментировал слова украинского лидера глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Как отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, на сегодня вопрос о проведении новой мобилизации не стоит. Думский комитет владеет необходимой информацией, а Минобороны и военкоматы «занимаются тем, чем положено заниматься в соответствии с их функциональными обязанностями».

