Следующие переговоры по Украине могут снова пройти в Швейцарии Политика сегодня в 13:15

Следующая встреча России, США и Украины, касающаяся урегулирования российско-украинского конфликта, может состояться в Швейцарии, сообщает РИА Новости.

Переговоры могут вновь пройти в городе Женева. «Планируют возвращаться (в Женеву — ред.)», — заявил источник информагентства. Третий раунд переговоров по мирному урегулированию также проходил в Женеве 17 и 18 февраля. Участниками стали делегации из России, США и Украины. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал прошедшие переговоры тяжелыми, но деловыми. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.