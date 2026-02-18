Мединский прокомментировал итоги второго дня переговоров по Украине в Женеве

Мединский: переговоры по Украине в Женеве были тяжелыми, но деловыми

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал тяжелыми, но деловыми трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной в Женеве, сообщает ТАСС .

«Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми», — сказал Мединский.

Глава делегации РФ добавил, что новая трехсторонняя встреча по урегулированию российско-украинского конфликта запланирована на ближайшее время.

Накануне в Швейцарии прошел первый день переговоров по украинскому конфликту. Как отметил источник в российской переговорной группе, разговор между делегациями был очень напряженным.

